Примож Роглич перешел в команду Bora-Hansgrohe 

Теги Jumbo – Visma переходы Bora-Hansgrohe Примож Роглич сборная Словении Велоспорт

Словенский велогонщик Примож Роглич перешел в немецкую команду Bora-Hansgrohe.

C 2016 года спортсмен выступал за Jumbo-Visma из Нидерландов.

«Я с нетерпением жду нового этапа, хотя переход в новую команду – для меня будто новая территория.

После нашей встречи несколько лет назад остались хорошие воспоминания, и это облегчило переговоры. 

Но решающим фактором стало то, что команда действительно мотивирована работать со мной и что у нас общие идеи», – сказал 33-летний велогонщик.

Роглич - олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер чемпионата мира-2017 в индивидуальных гонках. Также на его счету четыре победы в общих зачетах Гранд-туров (три на «Вуэльте Испании» и одна на «Джиро д’Италия»).

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