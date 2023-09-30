Словенский гонщик Примож Роглич покинет команду Jumbo-Visma.

Об этом он сообщил перед стартом однодневной шоссейной велогонки «Джиро дель Эмилия».

«Я могу подтвердить, что покидаю команду. Но подробности об этом расскажу после всех гонок, в которых планирую участвовать», – сказал словенец.

Роглич выступал за нидерландскую команду Jumbo-Visma с 2015 года.

Гонщик является победителем «Джиро д’Италия» и трехкратным победителем «Вуэльты Испании», олимпийским чемпионом и призером чемпионата мира.