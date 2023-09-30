Примож Роглич покинет команду Jumbo-Visma

Теги Jumbo – Visma Примож Роглич Велоспорт

Словенский гонщик Примож Роглич покинет команду Jumbo-Visma.

Об этом он сообщил перед стартом однодневной шоссейной велогонки «Джиро дель Эмилия». 

«Я могу подтвердить, что покидаю команду. Но подробности об этом расскажу после всех гонок, в которых планирую участвовать», – сказал словенец. 

Роглич выступал за нидерландскую команду Jumbo-Visma с 2015 года.

Гонщик является победителем «Джиро д’Италия» и трехкратным победителем «Вуэльты Испании», олимпийским чемпионом и призером чемпионата мира. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий