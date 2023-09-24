Россиянин Глеб Сырица выиграл 2-й этап веломногодневки «Тур Лангкави» в Малайзии

Российский велогонщик Глеб Сырица выиграл второй этап веломногодневки «Тур Лангкави» в Малайзии

Спортсмен выступает за команду Astana Qazaqstan. Второе место в гонке занял Арвид де Клейн (Нидерланды, Tudor Pro Cycling), третье – Энрико Дзанончелло (Италия, Green Project–Bardiani–CSF–Faizanе).

Сырица поднялся на второе место в общем зачете, де Клейн сохранил лидерство.

– Очень порадовала победа. Первая часть сезона была достаточно непростой, там были большие гонки с очень серьезными соперниками и это была большая закалка. Сейчас все легче переносится на таких гонках, как «Тур Лангкави». Очень доволен, благодарю команду за поддержку.

– Очень жарко?

– Сейчас даже больше душно, чем жарко. Климатические условия для меня сложные, но вроде как справляюсь.

– Что дальше поедете?

– «Тур Турции».

– В этом году без Гранд‑туров. Не входило в планы?

– В первый год для меня это было бы рановато. На следующий сезон был бы рад попробовать, но это уже будет решение спортдиректоров, плюс там будет зависеть от самочувствия. Все‑таки Гранд‑туры это другой мир, – цитирует Сырицу «Матч ТВ».