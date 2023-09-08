Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу

Теги происшествия Велоспорт

Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключен под стражу.

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две девочки погибли. 

«По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ и допросили водителя фуры в качестве подозреваемого, после чего предъявили ему обвинение и подготовили процессуальные документы для ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Данное ходатайство суд удовлетворил», – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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6 комментариев

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ILYA_FCB
Ещё под стражу нужно заключить тех, кто перекидывает вину на других людей
+10
-2
+8
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NomerSports
пострадать от фуры может любой. это ж махина огромная .заснул он там и все кто то на обочине в всмятку .и сколь бы там полос не было как бы ты не ехал .увы не поможет ,бесят такие козлы .
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Сергей
Даа, намотают парню каторги лет эдак на 8
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0
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