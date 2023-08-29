«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут по маршруту с категорийным подъемом и спринтерским финишем

30 августа пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта».

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5-й этап

Морелья – Бурриана

186,2 км

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Начало – 14.11 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 12.48,52

2. (Испания, Movistar Team) – 0,05

3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11

4. ( , Jumbo-Visma) – 0,31

5. (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33

6. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время

7. (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35

8. (Словения, Jumbo-Visma) – 0,37

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,38

10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 0,42