«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут по маршруту с категорийным подъемом и спринтерским финишем
30 августа пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
5-й этап
Морелья – Бурриана
186,2 км
Начало – 14.11 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 12.48,52
2. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,05
3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11
4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,31
5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33
6. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время
7. Ромен Барде (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35
8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,37
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,38
10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 0,42
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