«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут по маршруту с категорийным подъемом и спринтерским финишем

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30 августа пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

5-й этап

Морелья – Бурриана

186,2 км

Профиль/Карта

Начало – 14.11 по московскому времени. 

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 12.48,52

2. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,05

3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,31

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33

6. Сиан Уэйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время

7. Ромен Барде (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35

8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,37

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,38

10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 0,42

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