«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики проедут по маршруту с тремя категорийными подъемами
26 августа пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
2-й этап
Матаро – Барселона
181,8 км
Начало – 14.11 по московскому времени.
Общий зачет (после первого этапа)
1. Лоренцо Милеси (Италия, DSM-Firmenich) – 17,30
2. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich)
3. Ромен Барде (Франция, DSM-Firmenich)
4. Шон Флинн (Великобритания, DSM-Firmenich)
5. Оскар Онли (Великобритания, DSM-Firmenich)
6. Крис Хэмилтон (Австралия, DSM-Firmenich)
7. Энрик Мас (Испания, Movistar)
8. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
9. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar)
10. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)
11. Иманол Эрвити (Испания, Movistar)
12. Стефан Биссеггер (Швейцария, EF Education-EasyPost) – 0,06
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