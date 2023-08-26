«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики проедут по маршруту с тремя категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Вуэльта Иманол Эрвити Ромен Барде Нельсон Оливейра Энрик Мас Иван Гарсия Кортина Макс Пул Эйнер Рубио Велоспорт

26 августа пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

2-й этап

Матаро – Барселона

181,8 км

Профиль/Карта

Начало – 14.11 по московскому времени. 

Общий зачет (после первого этапа)

1. Лоренцо Милеси (Италия, DSM-Firmenich) – 17,30

2. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich)

3. Ромен Барде (Франция, DSM-Firmenich)

4. Шон Флинн (Великобритания, DSM-Firmenich)

5. Оскар Онли (Великобритания, DSM-Firmenich)

6. Крис Хэмилтон (Австралия, DSM-Firmenich)

7. Энрик Мас (Испания, Movistar)

8. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

9. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar)

10. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)

11. Иманол Эрвити (Испания, Movistar)

12. Стефан Биссеггер (Швейцария, EF Education-EasyPost) – 0,06

Составы всех команд на «Вуэльту-2023»

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