«Вуэльта». 3-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъем первой категории

28 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта».

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3-й этап

Сурия – Аринсаль, Андорра

158,5 км

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Начало – 14:27 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Андреа Пикколо (Италия, EF Education-EasyPost) – 4.27,23

2. Хавьер Ромо (Испания, Astana Qazaqstan) – 0,11

3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar) – 0,13

4. (Франция, DSM-Firmenich) – то же время

5. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich)

6. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar)

7. Иманол Эрвити (Испания, Movistar)

8. (Испания, Movistar)

9. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

10. Шон Флинн (Великобритания, DSM-Firmenich)...

50. (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,41

Составы всех команд на «Вуэльту-2023»