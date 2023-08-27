«Вуэльта». 3-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъем первой категории
28 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
3-й этап
Сурия – Аринсаль, Андорра
158,5 км
Начало – 14:27 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Андреа Пикколо (Италия, EF Education-EasyPost) – 4.27,23
2. Хавьер Ромо (Испания, Astana Qazaqstan) – 0,11
3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar) – 0,13
4. Ромен Барде (Франция, DSM-Firmenich) – то же время
5. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich)
6. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar)
7. Иманол Эрвити (Испания, Movistar)
8. Энрик Мас (Испания, Movistar)
9. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)
10. Шон Флинн (Великобритания, DSM-Firmenich)...
50. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,41
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