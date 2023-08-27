«Вуэльта». 3-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъем первой категории

Теги велошоссе результаты Вуэльта Иманол Эрвити Ромен Барде Александр Власов Нельсон Оливейра Энрик Мас Иван Гарсия Кортина Макс Пул Эйнер Рубио Велоспорт

28 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

3-й этап

Сурия – Аринсаль, Андорра

158,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14:27 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Андреа Пикколо (Италия, EF Education-EasyPost) – 4.27,23

2. Хавьер Ромо (Испания, Astana Qazaqstan) – 0,11

3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar) – 0,13

4. Ромен Барде (Франция, DSM-Firmenich) – то же время

5. Макс Пул (Великобритания, DSM-Firmenich)

6. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar)

7. Иманол Эрвити (Испания, Movistar)

8. Энрик Мас (Испания, Movistar)

9. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar)

10. Шон Флинн (Великобритания, DSM-Firmenich)...

50. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,41

Составы всех команд на «Вуэльту-2023»

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1 комментарий

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Cube Litening C:68X
Посмотрим,чего ещё делать..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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