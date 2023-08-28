«Вуэльта». 4-й этап. Гонщики преодолеют два подъема третьей категории
29 августа пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта».
«Вуэльта»
4-й этап
Андорра-ла-Велья, Андорра – Таррагона, Испания
184,6 км
Начало – 14:20 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 8.43,11
2. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,05
3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11
4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,31
5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33
6. Сиан Уитдеброкс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время
7. Ромен Барде (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35
8. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
9. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,37
10. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
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