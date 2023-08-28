«Вуэльта». 4-й этап. Гонщики преодолеют два подъема третьей категории

29 августа пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

4-й этап

Андорра-ла-Велья, Андорра – Таррагона, Испания

184,6 км

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Начало – 14:20 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 8.43,11

2. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,05

3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,31

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33

6. Сиан Уитдеброкс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время

7. Ромен Барде (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35

8. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

9. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,37

10. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)