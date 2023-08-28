«Вуэльта». 4-й этап. Гонщики преодолеют два подъема третьей категории

Теги велошоссе результаты Вуэльта Вилко Кельдерман Ромен Барде Александр Власов Примож Роглич Энрик Мас Йонас Вингегор Сиан Уэйтдебрукс Сантьяго Буитраго Ленни Мартинес Велоспорт

29 августа пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта»

4-й этап

Андорра-ла-Велья, Андорра – Таррагона, Испания

184,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14:20 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 8.43,11

2. Энрик Мас (Испания, Movistar Team) – 0,05

3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama – FDJ) – 0,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 0,31

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,33

6. Сиан Уитдеброкс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – то же время

7. Ромен Барде (Франция, Team dsm – firmenich) – 0,35

8. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) 

9. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,37

10. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

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