ПКР обратился в оргкомитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия россиян

ПКР обратился в оргкомитет Азиатских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских паралимпийцев.

Ранее стало известно, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.

Россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Участие в соревнованиях поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Паралимпийский комитет России обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов в Играх по шести видам спорта, развиваемым международными федерациями, принявшими решение о допуске россиян к соревнованиям.

В случае положительного решения и согласования от международных федераций и Азиатского паралимпийского комитета российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису.

Надеемся получить ответ на запрос в кратчайшие сроки», – сказал Рожков.