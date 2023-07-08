ПКР обратился в оргкомитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия россиян

Теги Азиатские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России ТАСС Велоспорт

ПКР обратился в оргкомитет Азиатских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских паралимпийцев.

Ранее стало известно, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.

Россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Участие в соревнованиях поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже. 

«Паралимпийский комитет России обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов в Играх по шести видам спорта, развиваемым международными федерациями, принявшими решение о допуске россиян к соревнованиям.

В случае положительного решения и согласования от международных федераций и Азиатского паралимпийского комитета российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису.

Надеемся получить ответ на запрос в кратчайшие сроки», – сказал Рожков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий