ПКР обратился в оргкомитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия россиян
ПКР обратился в оргкомитет Азиатских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских паралимпийцев.
Ранее стало известно, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.
Россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Участие в соревнованиях поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.
«Паралимпийский комитет России обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов в Играх по шести видам спорта, развиваемым международными федерациями, принявшими решение о допуске россиян к соревнованиям.
В случае положительного решения и согласования от международных федераций и Азиатского паралимпийского комитета российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, велоспорту, теннису на колясках и настольному теннису.
Надеемся получить ответ на запрос в кратчайшие сроки», – сказал Рожков.
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