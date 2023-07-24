Вингегор о второй победе на «Тур де Франс»: «Это была классная борьба между мной и Погачаром. Посмотрим, смогу ли я выиграть в третий раз в следующем году»

Теги Тур де Франс велошоссе Тадей Погачар Йонас Вингегор Велоспорт

Датский велогонщик Йонас Вингегор прокомментировал свою победу на «Тур де Франс».

Накануне Вингегор выиграл общий зачет многодневки – второй раз подряд.

«Разумеется, я счастлив. Это наша вторая победа и это потрясающе.

Это была крайне тяжелая гонка и классная борьба между мной и Тадеем (Погачаром, занявшим второе место в классификации – Sports.ru).

Конечно, я рассчитываю вернуться в следующем году – посмотрим, смогу ли я выиграть в третий раз», – сказал 26-летний спортсмен.

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