Шесть членов сборной Свердловской области по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом.

«По данным экстренных служб, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на 13-м километре автодороги Кыштым – Большие Егусты. В результате аварии пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер.

В результате аварии шесть пострадавших, в том числе трое детей. Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Один пострадавший ребенок был эвакуирован на вертолете медицины катастроф в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным полиции Кыштыма, водитель грузовика «Урал» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшимся УАЗ, после чего автомобили наехали на стоящую на обочине Toyota, которая от удара продвинулась вперед и совершила наезд на стоящих перед ней людей. Водитель лесовоза не имел тахографа и необходимой категории на управление транспортным средством.