17-летний велогонщик из Италии погиб после падения во время гонки Giro dell’Alta Austria

17-летний итальянский велогонщик Якопо Венцо трагически погиб во время гонки.

Гонщик скончался после падения на первом этапе гонки Giro dell’Alta Austria в Австрии. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти спортсмена не удалось.

«Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас.

Молодой человек стал жертвой очень неудачного падения вчера на спуске во время первого этапа Giro dell’Alta Austria», – говорится в сообщении команды Campana Imballaggi Geo&Tex в соцсети.