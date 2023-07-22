17-летний велогонщик из Италии погиб после падения во время гонки Giro dell’Alta Austria

Теги велошоссе происшествия Велоспорт

17-летний итальянский велогонщик Якопо Венцо трагически погиб во время гонки.

Гонщик скончался после падения на первом этапе гонки Giro dell’Alta Austria в Австрии. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти спортсмена не удалось. 

«Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас.

Молодой человек стал жертвой очень неудачного падения вчера на спуске во время первого этапа Giro dell’Alta Austria», – говорится в сообщении команды Campana Imballaggi Geo&Tex в соцсети. 

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