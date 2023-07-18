Йонас Вингегард: «Я еще не выиграл «Тур де Франс». Предстоит много работы, чтобы сохранить желтую майку, так что надо продолжать борьбу»

Датский гонщик Йонас Вингегард прокомментировал свою победу на 16-м этапе «Тур де Франс».

Вингегард выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и продолжает лидировать в общем зачете веломногодневки.

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Это было лучшее время в моей жизни. Очень горжусь тем, что я совершил, и рад этой победе.

Я сам себя удивил в этой гонке на время, не ожидал, что проеду так сильно. Я старался ехать как можно быстрее на первом подъеме, затем восстановиться на спуске, поддерживать хороший темп на равнинном участке и, наконец, пройти последний подъем, сохранив силы для финиша.

У меня был план по темпу, но даже на тех отрезках, где нужно было поберечь себя, я выходил за рамки запланированного по мощности.

Я еще не выиграл Тур. Впереди несколько сложных этапов, и гонка не закончена. Мне предстоит еще много работы, чтобы сохранить желтую майку, так что надо продолжать борьбу», – сказал гонщик.

«Тур де Франс». 16-й этап. Вингегард выиграл индивидуальную гонку с раздельного старта, Погачар – 2-й