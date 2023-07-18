Йонас Вингегард: «Я еще не выиграл «Тур де Франс». Предстоит много работы, чтобы сохранить желтую майку, так что надо продолжать борьбу»

Теги Тур де Франс велошоссе Йонас Вингегард Велоспорт

Датский гонщик Йонас Вингегард прокомментировал свою победу на 16-м этапе «Тур де Франс».

Вингегард выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и продолжает лидировать в общем зачете веломногодневки.

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Это было лучшее время в моей жизни. Очень горжусь тем, что я совершил, и рад этой победе.

Я сам себя удивил в этой гонке на время, не ожидал, что проеду так сильно. Я старался ехать как можно быстрее на первом подъеме, затем восстановиться на спуске, поддерживать хороший темп на равнинном участке и, наконец, пройти последний подъем, сохранив силы для финиша. 

У меня был план по темпу, но даже на тех отрезках, где нужно было поберечь себя, я выходил за рамки запланированного по мощности.

Я еще не выиграл Тур. Впереди несколько сложных этапов, и гонка не закончена. Мне предстоит еще много работы, чтобы сохранить желтую майку, так что надо продолжать борьбу», – сказал гонщик. 

«Тур де Франс». 16-й этап. Вингегард выиграл индивидуальную гонку с раздельного старта, Погачар – 2-й

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