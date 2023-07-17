«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельного старта
18 июля на «Тур де Франс» пройдет индивидуальная гонка с раздельного старта.
«Тур де Франс»
16-й этап
Пасси – Комблу
ITT, индивидуальная гонка с раздельного старта
22 км
Начало – 14.05 по московскому времени.
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 62.34,17
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,10
3. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,21
4. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,40
5. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 6,38
6. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 9,16
7. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 10,11
8. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 10,48
9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 14,07
10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 14,18
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3176324.html
Мне кажется Погачер немного уступит, он в воскресенье был уже очень уставший.
Предполагаю что Погачер будет валить на полную, Винегор за ним знает его график и он более свежий, даже если Винегор будет чувствовать себя очень хорошо, он просто будет держать небольшой просвет в свою пользу. 17 этап очень сложный и на нём должно добываться решающее преимущество, на разделке большого разрыва создать нереально, а устать можно сильно.
Интересна ещё линия главных грегари, и если Кусс ( надеюсь здоровый) будет ехать в полноги, то Адам вероятно попытается бороться за 3 место, и это минус для Погачера на 17 этапе.
Очень интересная разделка)
Моя ставка Винегор +5-10 с нарастит преимущество и сохранит побольше сил на 17-й этап.