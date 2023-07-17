«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельного старта

Теги Тур де Франс велошоссе результаты Адам Йейтс Саймон Йейтс Bahrain Victorious Тадей Погачар Давид Годю Йонас Вингегард Джей Хиндли Карлос Родригес Сепп Кусс Велоспорт

18 июля на «Тур де Франс» пройдет индивидуальная гонка с раздельного старта.

«Тур де Франс»

16-й этап

Пасси – Комблу

ITT, индивидуальная гонка с раздельного старта

22 км

Профиль/Карта

Начало – 14.05 по московскому времени. 

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 62.34,17

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,10

3. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,21

4. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,40

5. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 6,38

6. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 9,16

7. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 10,11

8. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 10,48

9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 14,07

10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 14,18

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3 комментария

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sfilatov13
насколько я понимаю в разделке у лидеров тоже шансы 50 на 50, или всё же есть фаворит?
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Alex Kimi
Горная разделка, королевский альпийский этап и дорога мимо одной из тюрем Маркиза де Сада - в традиционном анонсе ближайших дней на Тур де Франс для любящих читать о велоспорте:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3176324.html
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зритель1988
Ответ sfilatov13
насколько я понимаю в разделке у лидеров тоже шансы 50 на 50, или всё же есть фаворит?
Думаю 51% на 49%)
Мне кажется Погачер немного уступит, он в воскресенье был уже очень уставший.
Предполагаю что Погачер будет валить на полную, Винегор за ним знает его график и он более свежий, даже если Винегор будет чувствовать себя очень хорошо, он просто будет держать небольшой просвет в свою пользу. 17 этап очень сложный и на нём должно добываться решающее преимущество, на разделке большого разрыва создать нереально, а устать можно сильно.
Интересна ещё линия главных грегари, и если Кусс ( надеюсь здоровый) будет ехать в полноги, то Адам вероятно попытается бороться за 3 место, и это минус для Погачера на 17 этапе.
Очень интересная разделка)
Моя ставка Винегор +5-10 с нарастит преимущество и сохранит побольше сил на 17-й этап.
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