Составы команд на «Тур де Франс-2023»: Uno-X первой объявила участников
С 1 по 23 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».
«Тур де Франс-2023»
Составы команд
AG2R Citroën:
Alpecin-Deceuninck:
Arkea-Samsic:
DSM-Firmenich:
Groupama-FDJ:
Intermarche-Circus-Wanty:
Israel-Premier Tech:
Jayco AlUla:
Jumbo-Visma:
Lidl-Trek:
Lotto-Dstny:
Soudal-Quick Step:
TotalEnergies:
Uno-X: Александр Кристофф (Норвегия), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Сорен Вэреншельд (Норвегия), Торстейн Траен (Норвегия), Расмус Фоссум Тиллер (Норвегия), Йонас Грегард Вилсли (Дания), Йонас Абрахамсен (Норвегия), Антон Чармиг (Дания).
ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.
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