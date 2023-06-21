Составы команд на «Тур де Франс-2023»: Uno-X первой объявила участников

Теги Тур де Франс велошоссе Jumbo – Visma Astana Qazaqstan Movistar EF Education-EasyPost Ineos Grenadiers (Sky) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BMC Racing) AG2R Citroen Cofidis UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Soudal Quick-Step Groupama – FDJ DSM (Sunweb) Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept) Bora-Hansgrohe Bahrain Victorious Israel - Premier Tech Alpecin-Deceuninck Велоспорт

С 1 по 23 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2023»

Составы команд

AG2R Citroën:

Alpecin-Deceuninck:

Arkea-Samsic:

Astana Qazaqstan:

Bahrain Victorious:

Bora-Hansgrohe:

Cofidis:

DSM-Firmenich:

EF Education-EasyPost:

Groupama-FDJ:

INEOS Grenadier:

Intermarche-Circus-Wanty:

Israel-Premier Tech:

Jayco AlUla:

Jumbo-Visma:

Lidl-Trek:

Lotto-Dstny:

Movistar:

Soudal-Quick Step:

TotalEnergies:

UAE Team Emirates:

Uno-X: Александр Кристофф (Норвегия), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Сорен Вэреншельд (Норвегия), Торстейн Траен (Норвегия), Расмус Фоссум Тиллер (Норвегия), Йонас Грегард Вилсли (Дания), Йонас Абрахамсен (Норвегия), Антон Чармиг (Дания).

ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.

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