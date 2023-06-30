Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»

Теги Тур де Франс велошоссе Велоспорт

С 1 по 23 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2023».

«Тур де Франс-2022»

1 июля

1-й этап

13.55 Бильбао – Бильбао, 182 км: профиль

2 июля

2-й этап

13.25 Витория-Гастейс – Сан-Себастьян, 209 км: профиль

3 июля

3-й этап

14.15 Аморебьета – Байонна, 185 км: профиль

4 июля

4-й этап

14.20 Дакс – Ногаро, 182 км: профиль

5 июля

5-й этап

14.25 По – Ларунс, 165 км: профиль

6 июля

6-й этап

14.24 Тарб – Котере Камбаск, 145 км: профиль

7 июля

7-й этап

14.30 Мон-де – Марсан – Бордо, 179 км: профиль

8 июля

8-й этап

13.45 Либурн – Лимож, 201 км: профиль

9 июля

9-й этап

14.45 Сен-Леонар-де-Нобла – Пюи-де-Дом, 184 км: профиль

11 июля

10-й этап

14.20 Вулкания – Иссуар, 167 км: профиль

12 июля

11-й этап

14.25 Клермон-Ферран – Мулен, 180 км: профиль

13 июля

12-й этап

14.20 Роанн – Бельвиль-ан-Божоле, 169 км: профиль

14 июля

13-й этап

14.45 Шатийон-сюр-Шаларонн – Гранд-Коломбье, 138 км: профиль

15 июля

14-й этап

14.20 Аннемасс – Морзин, 152 км: профиль

16 июля

15-й этап

14.20 Ле Же – Сен-Жерве Монблан, 180 км: профиль

18 июля

16-й этап

14.05 Пасси – Комблу, 22 км (ITT): профиль

19 июля

17-й этап

13.30 Сен-Жерве, Монблан – Куршевель, 166 км: профиль

20 июля

18-й этап

14.35 Мутье – Бург-ан-Бресс, 186 км: профиль

21 июля

19-й этап

14.30 Муаран-ан-Монтань – Полиньи, 173 км: профиль

22 июля

20-й этап

14.45 Бельфор – Ле-Маркштайн Феллеринг, 133 км: профиль

23 июля

21-й этап

17.40 Сен-Кантен-ан-Ивелин – Париж, 115 км: профиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское. 

Составы всех команд на «Тур де Франс-2023»

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