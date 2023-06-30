Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»
С 1 по 23 июля пройдет веломногодневка «Тур де Франс-2023».
«Тур де Франс-2022»
1 июля
1-й этап
13.55 Бильбао – Бильбао, 182 км: профиль
2 июля
2-й этап
13.25 Витория-Гастейс – Сан-Себастьян, 209 км: профиль
3 июля
3-й этап
14.15 Аморебьета – Байонна, 185 км: профиль
4 июля
4-й этап
14.20 Дакс – Ногаро, 182 км: профиль
5 июля
5-й этап
14.25 По – Ларунс, 165 км: профиль
6 июля
6-й этап
14.24 Тарб – Котере Камбаск, 145 км: профиль
7 июля
7-й этап
14.30 Мон-де – Марсан – Бордо, 179 км: профиль
8 июля
8-й этап
13.45 Либурн – Лимож, 201 км: профиль
9 июля
9-й этап
14.45 Сен-Леонар-де-Нобла – Пюи-де-Дом, 184 км: профиль
11 июля
10-й этап
14.20 Вулкания – Иссуар, 167 км: профиль
12 июля
11-й этап
14.25 Клермон-Ферран – Мулен, 180 км: профиль
13 июля
12-й этап
14.20 Роанн – Бельвиль-ан-Божоле, 169 км: профиль
14 июля
13-й этап
14.45 Шатийон-сюр-Шаларонн – Гранд-Коломбье, 138 км: профиль
15 июля
14-й этап
14.20 Аннемасс – Морзин, 152 км: профиль
16 июля
15-й этап
14.20 Ле Же – Сен-Жерве Монблан, 180 км: профиль
18 июля
16-й этап
14.05 Пасси – Комблу, 22 км (ITT): профиль
19 июля
17-й этап
13.30 Сен-Жерве, Монблан – Куршевель, 166 км: профиль
20 июля
18-й этап
14.35 Мутье – Бург-ан-Бресс, 186 км: профиль
21 июля
19-й этап
14.30 Муаран-ан-Монтань – Полиньи, 173 км: профиль
22 июля
20-й этап
14.45 Бельфор – Ле-Маркштайн Феллеринг, 133 км: профиль
23 июля
21-й этап
17.40 Сен-Кантен-ан-Ивелин – Париж, 115 км: профиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала этапов – московское.
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