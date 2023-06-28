Петер Саган получил условный срок за вождение скутера в нетрезвом виде

Теги происшествия Петер Саган сборная Словакии Велоспорт

Велогонщик Петер Саган приговорен к трем месяцам условно за пьяное вождение скутера в Монако.

Словак пытался припарковаться в месте, предназначенном для велосипеда. Это заметили полицейские и доставили Сагана в участок, где провели тест, который показал, что уровень алкоголя в крови спортсмена в несколько раз превышает допустимый.

Суд приговорил Сагана к условному сроку, поскольку штраф, на котором настаивал адвокат словака, мало повлиял бы на доход подсудимого. Помимо этого, Петер на три месяца был лишен водительских прав. 

В 2021 году велогонщик был оштрафован на 5 тысяч евро за нападение на полицейского в нетрезвом виде.

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