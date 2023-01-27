Петер Саган после сезона-2023 завершит карьеру в велоспорте на шоссе и перейдет в маунтинбайк

Теги велошоссе маунтинбайк Петер Саган Париж-2024 сборная Словакии Велоспорт

Словак Петер Саган заявил, что 2023 год станет для него последним в профессиональной карьере шоссейного велогонщика. 

После этого он планирует сосредоточиться на маунтинбайке, чтобы выступить на Олимпийских играх в Париже в этом виде спорта. 

«Я всегда говорил, что хочу закончить карьеру так же, как и начал – на горном велосипеде.

Думаю, мои болельщики заслуживают знать, что это будет мой последний сезон на шоссе», – сказал Саган. 

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3 комментария

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Kel.Tu
Следить за гонками в МТБ будет интереснее. Шансов выиграть ОИ у него конечно будет мало, но наверное, поболее чем в шоссейных дисциплинах.
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Iuasamotu
Целый сезон будем прощаться с легендой велоспорта. Жаль, что получилось следить за ним, лишь на закате его славы. Помимо его триумфальных побед на Тур де Франс и чемпионатах мира, запомнилась его яркая победа на Париж-Рубе в 2018 году
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Велотренажёр
Новости про велоспорт, ого
Ну и странное решение от Пети, конечно
Хотя понятно, что в спринтах уже тяжело
+1
0
+1
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