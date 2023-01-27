Петер Саган после сезона-2023 завершит карьеру в велоспорте на шоссе и перейдет в маунтинбайк
Словак Петер Саган заявил, что 2023 год станет для него последним в профессиональной карьере шоссейного велогонщика.
После этого он планирует сосредоточиться на маунтинбайке, чтобы выступить на Олимпийских играх в Париже в этом виде спорта.
«Я всегда говорил, что хочу закончить карьеру так же, как и начал – на горном велосипеде.
Думаю, мои болельщики заслуживают знать, что это будет мой последний сезон на шоссе», – сказал Саган.
Ну и странное решение от Пети, конечно
Хотя понятно, что в спринтах уже тяжело