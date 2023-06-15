«Тур Швейцарии». 6-й этап. Гонщики проедут этап протяженностью 215 км с пятью подъемами

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Ригоберто Уран Вилко Кельдерман Ромен Барде Пейо Бильбао Дилан Тойнс Ремко Эвенепул Хуан Аюсо Феликс Галль Маттиас Скельмосе Велоспорт

16 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

Ла-Пунт – Обервиль-Лили

215,3 км

Профиль/Карта

Начало – 11.48 по московскому времени. 

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 16.43,41

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46

5.  Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57

6. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16

7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29

8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54

9. Циан Уйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57

10. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00

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