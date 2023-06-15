«Тур Швейцарии». 6-й этап. Гонщики проедут этап протяженностью 215 км с пятью подъемами
16 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
Ла-Пунт – Обервиль-Лили
215,3 км
Начало – 11.48 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 16.43,41
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46
5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57
6. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16
7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29
8. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54
9. Циан Уйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57
10. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00
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