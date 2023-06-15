«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут королевский горный этап с набором высоты 4710 м и двумя подъемами высшей категории
15 июня пройдет 5-й этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
5-й этап
Фиш – Ла-Пунт
211 км
Начало – 11:43 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën Team) – 11.19,50
2. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 0,02
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,16
4. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,12
6. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 1,18
7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,25
8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,26
9. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 1,33
10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,50
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