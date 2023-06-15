«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут королевский горный этап с набором высоты 4710 м и двумя подъемами высшей категории

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Ригоберто Уран Вилко Кельдерман Ромен Барде Пейо Бильбао Ремко Эвенепул Хуан Аюсо Феликс Галль Маттиас Скельмосе Сиан Эйтдебрукс Магнус Шеффилд Велоспорт

15 июня пройдет 5-й этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

5-й этап

Фиш – Ла-Пунт

211 км

Профиль/Карта

Начало – 11:43 по московскому времени.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën Team) – 11.19,50

2. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 0,02

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,16

4. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,57

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,12

6. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 1,18

7. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,25

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,26

9. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) – 1,33

10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,50

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий