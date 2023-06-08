«Критериум Дофине». 6-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с набором высоты 3050 м
9 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине».
6-й этап
Нантюа – Крест-Волан, Франция
170,2 км
Начало – 13.20 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 17.03,03
2. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 1,10
3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Jumbo-Visma) – 1,23
4. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 1,26
5. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates) – 1,27
6. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 1,37
7. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 1,44
8. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 2,07
9. Миккель Бьерг (Дания, UAE Team Emirates) – 2,21
10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 2,54
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