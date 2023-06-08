«Критериум Дофине». 6-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с набором высоты 3050 м

Теги велошоссе результаты Критериум Дофине Адам Йейтс Жюлиан Алафилипп Даниэль Теклехайманот Джек Хейг Бен О'Коннор Миккель Бьерг Даниэль Фелипе Мартинес Феликс Гросшартнер Гийом Мартен Йонас Вингегард Джей Хиндли Велоспорт

9 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине».

«Критериум Дофине»

6-й этап

Нантюа – Крест-Волан, Франция

170,2 км

Профиль/Карта

Начало – 13.20 по московскому времени. 

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 17.03,03

2. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 1,10

3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Jumbo-Visma) – 1,23

4. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 1,26

5. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates) – 1,27

6. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 1,37

7. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 1,44

8. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 2,07

9. Миккель Бьерг (Дания, UAE Team Emirates) – 2,21

10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 2,54

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий