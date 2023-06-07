«Критериум Дофине». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом
7 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине».
Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Критериум Дофине»
4-й этап
Курс – Бельмон-де-ла-Луар, Франция
31,1 км
Начало – 14:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 12.21,28
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Jumbo-Visma) – 0,11
3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,17
4. Руне Херрегодтс (Бельгия, Intermarché – Circus – Wanty) – 0,19
5. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,23
6. Фред Райт (Великобритания, Bahrain – Victorious) – то же время
7. Марко Бреннер (Германия, DSM)
8. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, TotalEnergies)
9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling Team)
10. Аксель Зингл (Франция, Cofidis)
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