«Критериум Дофине». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

7 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.

«Критериум Дофине»

4-й этап

Курс – Бельмон-де-ла-Луар, Франция

31,1 км

Профиль/Карта

Начало – 14:30 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 12.21,28

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Jumbo-Visma) – 0,11

3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,17

4. Руне Херрегодтс (Бельгия, Intermarché – Circus – Wanty) – 0,19

5. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,23

6. Фред Райт (Великобритания, Bahrain – Victorious) – то же время

7. Марко Бреннер (Германия, DSM)

8. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, TotalEnergies)

9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling Team)

10. Аксель Зингл (Франция, Cofidis)