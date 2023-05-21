Марк Кэвендиш завершит карьеру после окончания сезона

Теги велотрек велошоссе сборная Великобритании Марк Кэвендиш Велоспорт

Британский велогонщик Марк Кэвендиш завершит карьеру после окончания сезона.

Он объявит об этом на пресс-конференции во время дня отдыха на «Джиро д’Италия» 22 мая, сообщает Gazzetta dello Sport.

Кэвендишу 38 лет. Он чемпион мира и серебряный призер ЧМ в групповой гонке.

На его счету 53 победы на этапах Гран-туров, 34 из них – на «Тур де Франс», вместе с бельгийцем Эдди Мерксом является рекордсменом по количеству выигранных этапов на «Туре». 

Начинал карьеру в велоспорте на треке, является трехкратным чемпионом мира в мэдисоне (2005, 2008, 2016) и серебряным призером Игр-2016 в Рио в омниуме. 

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1 комментарий

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Аморалинни
Надо забирать этап на ТДФ, и заканчивать со спокойной душой.
Хотя вряд ли это случится
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