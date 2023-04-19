«Тур Альп». 3-й этап. Кемна победил, Власов – 2-й, Сепеда – 3-й, Сиваков – 10-й

Российский велогонщик Александр Власов занял 2-е место на этапе многодневки «Тур Альп».

«Тур Альп»

3-й этап

Риттен – Бретонико Сан Валентино, Италия

162,5 км

Профиль/Карта

1. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 4:05,13

2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,04

3. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – то же время

4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers)

5. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)

6. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)

7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,10

8. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 0,32

9. Макс Пул (Великобритания, Team DSM)

10. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 11.21,39

2. (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22

3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,28

4. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,36

5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,38

6. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,45

7. (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,49

8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,56

9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,58

10. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 1,20