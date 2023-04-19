«Тур Альп». 3-й этап. Кемна победил, Власов – 2-й, Сепеда – 3-й, Сиваков – 10-й
Российский велогонщик Александр Власов занял 2-е место на этапе многодневки «Тур Альп».
«Тур Альп»
3-й этап
Риттен – Бретонико Сан Валентино, Италия
162,5 км
1. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 4:05,13
2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,04
3. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – то же время
4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers)
5. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)
6. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)
7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,10
8. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 0,32
9. Макс Пул (Великобритания, Team DSM)
10. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 11.21,39
2. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22
3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,28
4. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,36
5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,38
6. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,45
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,49
8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,56
9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,58
10. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 1,20
Гэгенхарт ок, все еще главный претендент. Павлик весьма неплох, но в идеале должен был держать меньший отрыв чтобы у Гэгенхарта получилось.