«Тур Альп». 4-й этап. Гонщики преодолеют королевский горный маршрут с набором высоты 3610 м
20 апреля пройдет четвертый этап шоссейной велогонки «Тур Альп».
«Тур Альп»
4-й этап
Роверето – Предаццо, Италия
152,9 км
Начало – 12.05 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 11.21,39
2. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22
3. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,28
4. Александр Джефферсон Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,36
5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,38
6. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,45
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,49
8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,56
9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,58
10. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 1,20
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