Бывший менеджер US Postal: «Дело не в том, что Армстронг изобрел допинг в 1999 году, и в 2005-м допинг исчез из пелотона. Велогонщики попадали в допинговую систему»

Бывший менеджер US Postal рассказал о систематическом допинге в велоспорте.

Йохан Брунель, возглавлявший US Postal в период семи подряд побед на «Тур де Франс», заявил, что велогонщики систематически употребляли допинг.

Брунель пожизненно дисквалифицирован за внедрение допинговой системы в US Postal.

«Дело не в том, что Лэнс Армстронг изобрел допинг в 1999 году, и в 2005-м допинг исчез из пелотона. Велогонщики попадали в допинговую систему. После нескольких лет профессиональной карьеры вы приходите к выводу, что больше не можете конкурировать. Тогда вам нужно было выбирать: продолжать борьбу или присоединиться к этой системе?

Топ-20, 30, 40, 50 лучших в общем зачете «Тура» использовали ЭПО. Или, может быть, 90 процентов использовали ЭПО», – сказал Брунель.

Также экс-менеджер высказался о бельгийце .

«Где гарантия, что он не был на допинге? В то время, когда он выигрывал гонки, существовала определенная система. Он трижды выигрывал «Тур Фландрии» и четыре раза – «Париж – Рубэ». В 2005-м он стал чемпионом мира в Мадриде. Он был лучшим в своем поколении. Если второй, третий, пятый использовали допинг, я не могу представить, что лучший был не на допинге», – отметил Брунель.

«Допинг? У меня пятеро детей, я живу с одним яйцом. Не стал бы ничего менять». Лэнс Армстронг так и не раскаялся