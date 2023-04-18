«Тур Альп». 2-й этап. Гэйган Харт победил, Хейг – 2-й, Сиваков – 4-й, Власов – 14-й

18 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Альп».

«Тур Альп»

2-й этап

Райт-им-Альпбахталь, Австрия – Риттен, Италия

165,2 км

Профиль/Карта

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.57,42

2. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – то же время

3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,02

4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa)

6. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)

7. Иван Соса (Колумбия, Movistar)

8. Александр Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost)...

14. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,29

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты гонки и зачета после второго этапа обновляются.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 7.15,22

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,18

3. (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22

4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,28

5. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – то же время

6. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)

7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,30

8. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,32

9. Александр Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,40

10. (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,55