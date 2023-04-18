«Тур Альп». 2-й этап. Гэйган Харт победил, Хейг – 2-й, Сиваков – 4-й, Власов – 14-й
18 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Альп».
«Тур Альп»
2-й этап
Райт-им-Альпбахталь, Австрия – Риттен, Италия
165,2 км
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.57,42
2. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – то же время
3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,02
4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
5. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa)
6. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)
7. Иван Соса (Колумбия, Movistar)
8. Александр Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost)...
14. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,29
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты гонки и зачета после второго этапа обновляются.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 7.15,22
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,18
3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,22
4. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 0,28
5. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – то же время
6. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)
7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,30
8. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,32
9. Александр Сепеда (Эквадор, EF Education-EasyPost) – 0,40
10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,55
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