«Тур Альп». 1-й этап. Гэйган Харт победил, Галль – 2-й, Карти – 3-й, Власов – 5-й

Россиянин Александр Власов занял 5-е место на первом этапе веломногодневки «Тур Альп».

«Тур Альп»

1-й этап

Раттенберг – Альпбах, Австрия

127,5 км

Профиль/Карта

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.18,00

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,02

3. (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,04

4. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – 0,06

5. (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

6. (Франция, INEOS Grenadiers)

7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,10

8. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время

9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,12

10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,14

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.17,50

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,06

3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,10

4. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – 0,16

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

6. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,20

8. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время

9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,22

10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,24