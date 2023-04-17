«Тур Альп». 1-й этап. Гэйган Харт победил, Галль – 2-й, Карти – 3-й, Власов – 5-й
Россиянин Александр Власов занял 5-е место на первом этапе веломногодневки «Тур Альп».
«Тур Альп»
1-й этап
Раттенберг – Альпбах, Австрия
127,5 км
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.18,00
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,02
3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,04
4. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – 0,06
5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
6. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,10
8. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время
9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,12
10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,14
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3.17,50
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,06
3. Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost) – 0,10
4. Иван Соса (Колумбия, Movistar) – 0,16
5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
6. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
7. Лоренцо Фортунато (Италия, EOLO-Kometa) – 0,20
8. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – то же время
9. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) – 0,22
10. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,24
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