UCI обсудит условия допуска российских и белорусских велосипедистов на заседании правления в начале мая

Международный союз велосипедистов (UCI) обсудит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на заседании правления в начале мая.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«UCI приветствует заявление, сделанное МОК, в частности, дальнейшие указания для международных федераций относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Этот вопрос включен в повестку дня следующего заседания правления UCI, которое состоится в начале мая, и UCI сообщит о своем решении после этого заседания», – говорится на официальном сайте организации.