Велогонщик Дмитриев: «Ментально грустно без международных стартов. Надежда есть, только ею пока и греемся»

Бронзовый призер Рио-2016 в велотреке Денис Дмитриев высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Чувствую себя физически хорошо, но ментально грустно без международных стартов.

– Международный союз велосипедистов объявил систему квалификации [на Олимпийские игры]. Время отбора внушает какую-то надежду?

– Да, надежда есть, только ею пока и греемся.

– Греться тяжело?

– Не буду лукавить, очень тяжело. Менее опытным спортсменам на российском уровне интересно бороться с более опытными и титулованными, интересно их обыгрывать. Но нам самим, спортсменам опытным, настроиться тяжелее.

– Тяжело из себя 100% вытаскивать?

– Да. Замечаю это не только по себе. Что делать? Искать дополнительный стимул для вот таких спортсменов. Сейчас из международных суперзвезд велосипедных мы привезти себе на соревнования никого не можем.

Но мы можем создать серию стартов с интересными призовыми, с антуражем. Надо найти какой-то подход, который на время нашего бана позволит не растерять все, что имеем, – сказал Дмитриев.