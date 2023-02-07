Российских спортсменов нет среди пострадавших от землетрясения в Турции

Теги велотрек происшествия Георгий Брюсов стендовая стрельба Центр спортивной подготовки Велоспорт

Российские спортсмены не пострадали в результате землетрясения в Турции, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Георгий Брюсов.

По словам Брюсова, в Аланье проводят сборы 16 спортсменов и 8 тренеров сборной России по велотреку, а также триатлонисты (28 спортсменов, 16 тренеров); в Бодруме тренируются члены сборной по парусному спорту (31 спортсмен, 7 тренеров), в Мерсине – сборная по стендовой стрельбе (29 спортсменов, 8 тренеров).

Также на территории Турции находятся 4 члена сборных РФ по паралимпийским видам спорта.

«С руководством вышеуказанных общероссийских спортивных федераций и с представителями команд в местах проведения мероприятий ФГБУ «ЦСП» налажен оперативный контакт.

Среди пострадавших членов спортивных сборных команд Российской Федерации нет», – написал Брюсов в телеграм-канале.

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5 комментариев

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Дмитрий Турецкий
Ответ Илья Ворошилов
Главное свои целы , а на остальных плевать
Просто человек, просто человек, просто человек, человек #####
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
а украинских?
0
-4
-4
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Илья Ворошилов
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
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Leon33
Хорошо, что нет, но и туркам, по мере сил, желательно помочь
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Дзюба сейчас выдыхает что очень вовремя свалил
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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