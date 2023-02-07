Российских спортсменов нет среди пострадавших от землетрясения в Турции

Российские спортсмены не пострадали в результате землетрясения в Турции, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Георгий Брюсов.

По словам Брюсова, в Аланье проводят сборы 16 спортсменов и 8 тренеров сборной России по велотреку, а также триатлонисты (28 спортсменов, 16 тренеров); в Бодруме тренируются члены сборной по парусному спорту (31 спортсмен, 7 тренеров), в Мерсине – сборная по стендовой стрельбе (29 спортсменов, 8 тренеров).

Также на территории Турции находятся 4 члена сборных РФ по паралимпийским видам спорта.

«С руководством вышеуказанных общероссийских спортивных федераций и с представителями команд в местах проведения мероприятий ФГБУ «ЦСП» налажен оперативный контакт.

Среди пострадавших членов спортивных сборных команд Российской Федерации нет», – написал Брюсов в телеграм-канале.