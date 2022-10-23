ФФКР передала семьям военнослужащих бесплатные билеты на этап Гран-при России в Москве
Федерация фигурного катания России (ФФКР) передала семьям военнослужащих бесплатные билеты на этап серии Гран-при России в Москве.
Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов.
«Федерация фигурного катания России по просьбе ЦСП передала семьям российских военнослужащих бесплатные билеты на московский этап Гран-при.
Хочу выразить благодарность ФФКР! Уверен, что это благое начинание подхватят и другие организаторы спортивных зрелищных мероприятий», – написал Брюсов в телеграм-канале.
Этап Гран-при России по фигурному катанию завершится 23 октября.
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