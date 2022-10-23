ФФКР передала семьям военнослужащих бесплатные билеты на этап Гран-при России в Москве

Федерация фигурного катания России ( ) передала семьям военнослужащих бесплатные билеты на этап серии Гран-при России в Москве.

Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов.

«Федерация фигурного катания России по просьбе ЦСП передала семьям российских военнослужащих бесплатные билеты на московский этап Гран-при.

Хочу выразить благодарность ФФКР! Уверен, что это благое начинание подхватят и другие организаторы спортивных зрелищных мероприятий», – написал Брюсов в телеграм-канале.

Этап Гран-при России по фигурному катанию завершится 23 октября.