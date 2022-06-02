Екимов о возможности появления новой международной федерации велоспорта: «Создание альтернативных союзов – путь в никуда»

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает бессмысленной идею об альтернативе Международному союзу велосипедистов (UCI).

Ранее UCI отстранил российских спортсменов от международных соревнований.

«Создание альтернативных союзов – путь в никуда. Можно рассмотреть вариант перехода в азиатскую конфедерацию, но Международный союз велосипедистов все равно будет оставаться центральным органом, поэтому неважно, куда уходить, мы все равно останемся в той ситуации, в которой находимся.

Если Куваля (глава Балканского союза велоспорта – Sports.ru) считает, что можно создать совместные проекты, то мы, конечно, должны рассмотреть вариант проведения соревнований на территориях Балканского союза, России и Беларуси. Такой соревновательный треугольник возможен», – сказал Екимов.

Вячеслав Екимов: «Переход в Азиатскую конфедерацию велоспорта ничего не даст. Все равно будут ограничения, российские команды допускаться не будут»