Власов о возможном участии в «Тур де Франс»: «Если закончить «Джиро» совсем уставшим, будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств»
Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал о планах на следующий сезон.
– Правильно понимаю, что «Джиро» – главная задача на сезон, а по «Тур де Франс» все будет решаться уже после первого Гранд-тура?
– Все верно. Сейчас даже тяжело что-то запланировать. Если все пройдет хорошо на «Джиро», перед «Туром» будет слишком большое давление и еще нужно будет время на восстановление, которого не так уж и много. Если закончить «Джиро» совсем уставшим, тоже будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств, решение будет приниматься как можно быстрее по ходу сезона.
– Как это скажется на подготовке? Какой будет календарь?
– Сначала проеду «Вуэльту Валенсии», потом «Страде Бьянке», «Тиррено Адриатико», «Тур Альп» и «Льеж».
– Одна арденнская «классика»?
– «Флеш Валлонь» – а я бы тоже хотел ее проехать – стоит в календаре так, что будет пересечение с «Туром Альп». И если ехать «Флэш Валлонь», то придется сидеть и ждать до следующей гонки. Решили эти дни не просиживать и выбрали «Тур Альп».
– Как принималось решение по «Джиро»?
– Команда предложила. Маршрут мне подходит и я с этим согласен. «Разделки» и горные этапы – хороший вариант. Да и мне нравится «Джиро». Почему нет?
– Едете «Джиро» капитаном?
– Да. Там на «классифику» кроме меня никого в составе не будет, – сказал Власов.
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