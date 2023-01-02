Власов о возможном участии в «Тур де Франс»: «Если закончить «Джиро» совсем уставшим, будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств»

Теги Тур де Франс Джиро д'Италия Тиррено – Адриатико Льеж-Бастонь-Льеж Тур Альп (бывшая Джиро Дель Трентино) Флеш Валлонь Страде Бьянке Bora-Hansgrohe Александр Власов Вуэльта Валенсии Велоспорт

Российский велогонщик BORA‑Hansgrohe Александр Власов рассказал о планах на следующий сезон.

– Правильно понимаю, что «Джиро» – главная задача на сезон, а по «Тур де Франс» все будет решаться уже после первого Гранд-тура?

– Все верно. Сейчас даже тяжело что-то запланировать. Если все пройдет хорошо на «Джиро», перед «Туром» будет слишком большое давление и еще нужно будет время на восстановление, которого не так уж и много. Если закончить «Джиро» совсем уставшим, тоже будет сложно претендовать на «Тур». Будем отталкиваться от обстоятельств, решение будет приниматься как можно быстрее по ходу сезона.

– Как это скажется на подготовке? Какой будет календарь?

– Сначала проеду «Вуэльту Валенсии», потом «Страде Бьянке», «Тиррено Адриатико», «Тур Альп» и «Льеж».

– Одна арденнская «классика»?

– «Флеш Валлонь» – а я бы тоже хотел ее проехать – стоит в календаре так, что будет пересечение с «Туром Альп». И если ехать «Флэш Валлонь», то придется сидеть и ждать до следующей гонки. Решили эти дни не просиживать и выбрали «Тур Альп».

– Как принималось решение по «Джиро»?

– Команда предложила. Маршрут мне подходит и я с этим согласен. «Разделки» и горные этапы – хороший вариант. Да и мне нравится «Джиро». Почему нет?

– Едете «Джиро» капитаном?

– Да. Там на «классифику» кроме меня никого в составе не будет, – сказал Власов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Понятно, что ТДФ, это глубокие понты, но Джиро для уровня Власова, это более приемлемая перспектива. Главное в Джиро, это не форсировать события, а выживать. Очень медленно, медленно выживать. Это илеальный формат гонкм для Власова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий