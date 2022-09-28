Вячеслав Екимов: «У нас получили повестки три спортсмена и тренер сборной»

Президент Федерации велоспорта России (ФВСР) рассказал, что три спортсмена и тренер сборной России получили повестки в военкомат.

«У нас получили повестки три спортсмена и тренер сборной», – сказал Екимов.

Отмечается, что спортсмены не являются лидерами сборной России, тренер не возглавляет ни одну из команд. Один из спортсменов после получения повестки отнес соответствующие документы в военкомат и больше вопросов к нему не возникало, второй спортсмен – студент‑очник, который запросил необходимые документы.

Для всех четверых запрашивается отсрочка от мобилизации со стороны Министерства спорта.