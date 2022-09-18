Чемпионат мира по велошоссе-2022. Фосс и ван Дейк победили в индивидуальных «разделках», Эвенепул – 3-й, Погачар – 6-й

На чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге прошли мужская и женская индивидуальные гонки с раздельным стартом.

Норвежец Тобиас Фосс и Эллен ван Дейк из Нидерландов одержали победы.

Велошоссе

Чемпионат мира

Вуллонгонг, Австралия

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

34,2 км

Мужчины

1. Тобиас Фосс (Норвегия) – 40.02,78

2. (Швейцария) – 2,95

3. (Бельгия) – 9,16

4. Итан Хэйтер (Великобритания) – 39,95

5. Штефан Биссеггер (Швейцария) – 46,81

6. (Словения) – 48,13

7. (Италия) – 55,32

8. Нельсон Оливейра (Португалия) – 58,98

9. Ив Лампарт (Бельгия) – 1.08,84...

27. (Казахстан) – 2.22,69

Женщины

1. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 44.28,60

2. Грейс Браун (Австралия) – 12,73

3. Марлен Ройссер (Швейцария) – 41,68

4. Виктория Гуаццини (Италия) – 52,11

5. Леа Томас (США) – 1.18,47

6. Кристен Фолкнер (США) – 1.25,45

7. Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 1.43,02