Чемпионат мира по велошоссе-2022. Фосс и ван Дейк победили в индивидуальных «разделках», Эвенепул – 3-й, Погачар – 6-й

На чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австралийском Вуллонгонге прошли мужская и женская индивидуальные гонки с раздельным стартом.
Норвежец Тобиас Фосс и Эллен ван Дейк из Нидерландов одержали победы.
Велошоссе
Чемпионат мира
Вуллонгонг, Австралия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
34,2 км
Мужчины
1. Тобиас Фосс (Норвегия) – 40.02,78
2. Штефан Кюнг (Швейцария) – 2,95
3. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 9,16
4. Итан Хэйтер (Великобритания) – 39,95
5. Штефан Биссеггер (Швейцария) – 46,81
6. Тадей Погачар (Словения) – 48,13
7. Филиппо Ганна (Италия) – 55,32
8. Нельсон Оливейра (Португалия) – 58,98
9. Ив Лампарт (Бельгия) – 1.08,84...
27. Алексей Луценко (Казахстан) – 2.22,69
Женщины
1. Эллен ван Дейк (Нидерланды) – 44.28,60
2. Грейс Браун (Австралия) – 12,73
3. Марлен Ройссер (Швейцария) – 41,68
4. Виктория Гуаццини (Италия) – 52,11
5. Леа Томас (США) – 1.18,47
6. Кристен Фолкнер (США) – 1.25,45
7. Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 1.43,02