«Вуэльта». 18-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории

8 сентября пройдет 18-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории.

«Вуэльта»

18-й этап

Трухильо – Альто дель Пиорналь

192 км

Профиль/Карта

Начало – 13.19 по московскому времени.

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 65.14,05

2. (Испания, Movistar) – 2,01

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 4,51

4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,20

5. Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 5,33

6. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 6,51

7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) – 7,46

8. Бен О’Коннор (Австралия, АG2R Citroën Team) – 9,11

9. (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 9,33

10. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 11,40