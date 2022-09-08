«Вуэльта». 18-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории

8 сентября пройдет 18-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории.
«Вуэльта»
18-й этап
Трухильо – Альто дель Пиорналь
192 км
Начало – 13.19 по московскому времени.
Общий зачет (после 17-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 65.14,05
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,01
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 4,51
4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,20
5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 5,33
6. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 6,51
7. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) – 7,46
8. Бен О’Коннор (Австралия, АG2R Citroën Team) – 9,11
9. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 9,33
10. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 11,40