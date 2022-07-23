Гонщик «Астаны» Лопес отстранен от соревнований. Его допросили по делу врача, обвиняемого в незаконном обороте медикаментов

Astana Qazaqstan Team временно отстранила колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса от участия в велогонках.

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«Новость, распространившаяся в СМИ вчера вечером, застала нас врасплох, и на данный момент у нас нет никаких подробностей. В связи с этим команда приняла решение отстранить Мигеля Анхеля Лопеса от любой деятельности внутри команды до выяснения всех обстоятельств дела», – говорится в заявлении клуба.

Лопес находится под следствием по делу испанского врача Маркоса Майнара, арестованного по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом медицинских препаратов и отмыванием денег.

Изначально гонщик «Астаны» был вызван в качестве свидетеля, однако затем его статус был изменен на «находящегося под следствием».

Слушания по делу пройдут осенью в испанском Касересе.

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