Иракли Абрамян: «То, что ребята могут захватывать европейский календарь, – это большой плюс. Некоторые недовольны, что они участвуют в гонках, но это разрешено регламентом»

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян назвал плюсом то, что российские гонщики могут участвовать в турнирах в Европе

«То, что ребята могут захватывать европейский календарь, – это большой плюс. Некоторые недовольны, что они участвуют в гонках, к тому же они ведь выигрывают. Но это разрешено регламентом.

Есть и другие гонщики, которые тоже стартуют в Европе, кроме в Мировом туре. И Савва Новиков, и Александр Григорьев находятся в Европе, выступают за иностранные команды, поэтому если для нас откроется возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, мы сможем собрать команду из гонщиков, у которых была соревновательная практика», – сказал Абрамян.

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