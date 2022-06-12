Иракли Абрамян: «То, что ребята могут захватывать европейский календарь, – это большой плюс. Некоторые недовольны, что они участвуют в гонках, но это разрешено регламентом»

Теги велошоссе сборная России Александр Григорьев Александр Власов Иракли Абрамян Савва Новиков Велоспорт

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян назвал плюсом то, что российские гонщики могут участвовать в турнирах в Европе

«То, что ребята могут захватывать европейский календарь, – это большой плюс. Некоторые недовольны, что они участвуют в гонках, к тому же они ведь выигрывают. Но это разрешено регламентом.

Есть и другие гонщики, которые тоже стартуют в Европе, кроме Александра Власова в Мировом туре. И Савва Новиков, и Александр Григорьев находятся в Европе, выступают за иностранные команды, поэтому если для нас откроется возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, мы сможем собрать команду из гонщиков, у которых была соревновательная практика», – сказал Абрамян.

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