Мартен снялся с «Тур де Франс» из-за ковида, Геррейру и Асгрен сошли по причине болезни и травмы

Французский гонщик Cofidis Гийом Мартен снялся с веломногодневки «Тур де Франс» из-за положительного теста на коронавирус.

Он занимал 14-е место в генеральной классификации, отставая на 3 минуты 2 секунды от лидера Тадея Погачара.

Также из-за болезни (не ковида) с сошел португалец Рубен Геррейру (EF Education-EasyPost).

Кроме того, на 9-м этапе не стартовал датчанин Каспер Асгрен (Quick-Step Alpha Vinyl) – его беспокоят последствия травмы колена.

Ранее из-за COVID-19 с «Тура» снялись французский гонщик AG2R Citroën Жоффре Бушар и норвежец Вегард Стаке Ланген из команды UAE Team Emirates.

«Тур де Франс». 9-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с двумя вершинами первой категории