Испанский велогонщик Вальверде попал под машину во время тренировки в Мурсии

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде попал под машину во время тренировки в Мурсии.

Спортсмена доставили в больницу, где он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Команда Movistar, за которую он выступает, сообщила, что Вальверде избежал переломов и серьезных травм.

Вместе с ним также пострадал еще один велосипедист, чье имя не называется. По данным испанских СМИ, водитель авто скрылся с места происшествия.

Вальверде 42 года. Он является чемпионом мира 2018 года в групповой гонке на велошоссе, несколько раз побеждал на этапах Гранд-туров «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия».