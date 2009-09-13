«Вуэльта». 18-й этап. Игита победил, Роглич – 2-й, Вальверде – 3-й

Сегодня прошел 18-й этап многодневки «Вуэльта Испании». Победу одержал колумбийский гонщик Серхио Игита.

«Вуэльта Испании»

18-й этап

Кольменар-Вьехо – Бесерриль де ла Сьерра



177,5 км

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Результаты

1. Серхио Игита (Колумбия, EF Education First) – 4.33,09

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,15

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же время

4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)...

5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,17

6. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 1,16

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

9. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)...

16. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 4,50

17. Джеймс Кнокс (Великобритания, Deceuninck-Quick Step)...

21. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...

28. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 11,46

37. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 14,35

64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 18,24

73. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 21,32

88. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA)...

Общий зачет (после 18-го этапа)



1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 71.16,54

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 2,50

3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,31

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,17

5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 4,49

6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7,46

7. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 9,46

8. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 11,50

9. Джеймс Кнокс (Великобритания, Deceuninck-Quick Step) – 12,44

12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 22,29

13. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 23,58...

19. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 43,11

82. Павел Кочетков (Россия, ) – 2.50,23...

103. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 3.21,30...

140. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.07,16