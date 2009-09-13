«Вуэльта». 18-й этап. Игита победил, Роглич – 2-й, Вальверде – 3-й

Сегодня прошел 18-й этап многодневки «Вуэльта Испании». Победу одержал колумбийский гонщик Серхио Игита.
«Вуэльта Испании»
18-й этап
Кольменар-Вьехо – Бесерриль де ла Сьерра
177,5 км
Результаты
1. Серхио Игита (Колумбия, EF Education First) – 4.33,09
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,15
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же время
4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe)...
5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,17
6. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 1,16
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
9. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates)...
16. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 4,50
17. Джеймс Кнокс (Великобритания, Deceuninck-Quick Step)...
21. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
28. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 11,46
37. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 14,35
64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 18,24
73. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 21,32
88. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA)...
Общий зачет (после 18-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 71.16,54
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 2,50
3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,31
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,17
5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 4,49
6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 7,46
7. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 9,46
8. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 11,50
9. Джеймс Кнокс (Великобритания, Deceuninck-Quick Step) – 12,44
12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 22,29
13. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 23,58...
19. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 43,11
82. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.50,23...
103. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 3.21,30...
140. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.07,16