Власов о 21-м месте на этапе «Тур де Франс»: «Я не рисковал, хотелось избежать падения. К сожалению, был дождь, а так мог бы получиться хороший результат»

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Российский велогонщик Bora–Hansgrohe Александр Власов оценил свое выступление на первом этапе «Тур де Франс».

Сегодня Власов финишировал 21-м в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Копенгагене.

– Это первый день. Я не рисковал сегодня, хотелось избежать падения, еще столько гоночных дней впереди. Старался не потерять очень много.

– Во второй части вроде как нашли свой ритм.

– Да, гонка была хорошей. К сожалению, сегодня был дождь, а так мог бы получиться хороший результат в «разделке», – сказал Власов.

«Тур де Франс». 1-й этап. Лампэр победил, ван Арт – 2-й, Погачар – 3-й, Власов – 21-й

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