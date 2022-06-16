Александр Власов: «Завтра на «Туре Швейцарии» будет непростой день, но надеюсь сохранить майку лидера до конца»

Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов прокомментировал победу на пятом этапе «Тура Швейцарии».

После победы Власов возглавил общий зачет многодневки, которая завершится в воскресенье.

– Этап был сложным, важно было сохранить позицию и команда проделала хорошую работу. Мне удалось сохранить силы и проявить себя в финале. Это очень отличный результат для меня.

– И начало сезона просто отличное. Что-то изменилось для вас в этом сезоне? Может, психологически?

– Новая команда, новая мотивация. Команда делает хорошую работу, чтобы я мог проявить себя.

– Настроены выиграть эту гонку?

– Завтра будет непростой день, но надеюсь сохранить майку лидера до конца, – сказал Власов.