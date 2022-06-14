«Тур Швейцарии». 4-й этап. Пелотон проедет по равнинному маршруту с подъемами второй и третьей категорий

15 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Пелотон проедет по равнинному маршруту с подъемами второй и третьей категорий.

«Тур Швейцарии»

4-й этап

Гренхен – Бруннен, Швейцария

190,8 км

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Начало – 13:47 по московскому времени

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Стивен Уильямс (Великобритания, Bahrain – Victorious) – 13.32,19

2. Андреас Крон (Дания, Lotto Soudal) – 0,06

3. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 0,07

4. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – то же время

5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,10

6. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

7. Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates)

8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

9. Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech)

10. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers)