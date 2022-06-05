Ильнур Закарин: «Не надо на чиновников надеяться. Нужно с самого начала думать о жизни после спорта, чтобы не остаться ни с чем»

Российский велогонщик Ильнур Закарин рассказал о планах после завершения спортивной карьеры.

– Сейчас разговариваю с крупными IT-компаниями. Хочу создать проконтинентальную команду и быть генеральным менеджером.

– Каким генменеджером себя видишь? Будешь контролировать все направления?

– Я был во многих командах. Знаю, что есть люди, которые контролируют работы во всех направлениях, лезут в работу механиков, массажистов. Это не мой подход.

Пока просто надеюсь, что этот проект состоится, что все получится. Если нет – мне есть чем заняться. Понимал, что рано или поздно карьеру спортсмена придется завершить. У меня есть два строительных бизнеса, а велоспорт – для души.

– Что посоветуешь тем, кто еще остается в спорте в ситуации полной неопределенности?

– Наша карьера зависит в большей степени от нашего здоровья, и если вдруг что случится, ты можешь надеяться только на себя.

Чиновники говорят, что все будет в порядке, что поддержат, если что. Но как жизнь показывает, если вдруг что не так, какой бы ты крутой ни был, не помогут – и когда закончится здоровье, останешься без поддержки.

Поэтому нужно с самого начала думать о жизни после спорта, чтобы не остаться ни с чем. У меня никаких обид нет.

Мне не на кого обижаться, потому что я изначально ни на кого не рассчитывал, только на самого себя. Плюс у нас все-таки вид спорта другой, и если ты гонщик в профессиональном велоспорте, расклад другой тоже.

Лишат меня зарплаты от региона, это будет не так ощутимо, а в других видах спорта – да. Но ты спрашиваешь про совет для спортсменов и это мой совет – не надеяться на чиновников.

В регионе снимут с зарплаты как только подведет здоровье или заикнешься, что думаешь уйти. Рассчитывать надо в этом смысле только на самого себя. Надо своим будущим самим заниматься, – ответил Закарин.