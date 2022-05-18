«Джиро д’Италия». 12-й этап. Гонщики проедут 204 км по маршруту с тремя категорийными вершинами

19 мая пройдет 12-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 204 км по маршруту с тремя категорийными вершинами.
«Джиро д’Италия»
12-й этап
Парма – Генуя
204 км
Начало – 13:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – 46:43:12
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) +0:12
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – то же время
4. Ромен Барде (Франция, DSM) +0:14
5. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) +0:20
6. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) +0:28
7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) +0:29
8. Доменико Поццовиво (Италия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +0:54
9. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA – hansgrohe) +1:09
10. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) +1:22
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) +1:23
12. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) +1:27...
23. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +11,54