«Джиро д’Италия». 12-й этап. Гонщики проедут 204 км по маршруту с тремя категорийными вершинами

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19 мая пройдет 12-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 204 км по маршруту с тремя категорийными вершинами.

«Джиро д’Италия»

12-й этап

Парма – Генуя

204 км

Профиль/Карта

Начало – 13:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – 46:43:12

2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) +0:12

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – то же время

4. Ромен Барде (Франция, DSM) +0:14

5. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) +0:20

6. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) +0:28

7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) +0:29

8. Доменико Поццовиво (Италия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +0:54

9. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA – hansgrohe) +1:09

10. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) +1:22

11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) +1:23

12. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) +1:27...

23. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +11,54

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»

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