«Джиро д’Италия». 9-й этап. Пелотон преодолеет 191 км с финишем в подъем первой категории

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15 мая пройдет девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет 191 км с финишем в подъем первой категории.

«Джиро д’Италия»

9-й этап

Изерния – Блокхаус, Италия

191 км

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Начало – 12:45 по московскому времени. 

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – 32:15:31

2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) +0:38

3. Рейн Таарамяэ (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +0:58

4. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) +1:06

5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) +1:42

6. Маури Вансевенант (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) +1:47

7. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) +1:55

8. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +1:58

9. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) +2:00

10. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers) +2:04

11. Ромен Барде (Франция, DSM) +2:06

12. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) то же время...

26. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +3:14

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»

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