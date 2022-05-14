«Джиро д’Италия». 9-й этап. Пелотон преодолеет 191 км с финишем в подъем первой категории

15 мая пройдет девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет 191 км с финишем в подъем первой категории.
9-й этап
Изерния – Блокхаус, Италия
191 км
Начало – 12:45 по московскому времени.
Общий зачет (после 8-го этапа)
1. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – 32:15:31
2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) +0:38
3. Рейн Таарамяэ (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +0:58
4. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) +1:06
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) +1:42
6. Маури Вансевенант (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) +1:47
7. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) +1:55
8. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +1:58
9. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) +2:00
10. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers) +2:04
11. Ромен Барде (Франция, DSM) +2:06
12. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) то же время...
26. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +3:14