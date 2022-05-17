Эритрейский велогонщик Гирмей попал в больницу после победы на этапе «Джиро д’Италия». Он повредил глаз, неудачно открыв бутылку с шампанским

Теги Джиро д'Италия происшествия травмы Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BMC Racing) Биниам Гирмей Велоспорт

Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей попал в больницу после инцидента во время многодневки «Джиро д’Италия».

Сегодня спортсмен, выступающий за команду Intermarche-Wanty-Gobert, стал победителем 10-го этапа соревнований. Празднуя после финиша, он неудачно открыл бутылку шампанского, пробка от которой влетела ему в левый глаз.

Врачи команды осмотрели Гирмея и решили отправить его в больницу для дополнительного обследования. Сейчас велогонщик уже вернулся в отель, но о результатах осмотра пока не сообщается.

Решение о его участии в 11-м этапе «Джиро» будет принято завтра утром. 

«Джиро д’Италия». 10-й этап. Гирмей победил, ван дер Пул – 2-й, Альбанезе – 3-й, Лопес сохранил лидерство в общем зачете

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