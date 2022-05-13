«Джиро д’Италия». 8-й этап. Пелотон проедет холмистый маршрут длиной 153 км

14 мая пройдет восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон проедет холмистый маршрут длиной 153 км.

«Джиро д’Италия»

8-й этап

Неаполь – Неаполь, Италия

153 км

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Начало – 14.40 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Хуан Педро Лопес (Испания, – Segafredo) – 28.39,05

2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,38

3. Рейн Таарамяэ (Эстония, – Wanty – Gobert Matériaux) – 0,58

4. (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 1,42

5. Маури Вансевенант (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 1,47

6. (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 1,55

7. Жоау Алмейда (Португалия, ) – 1,58

8. Пейо Бильбао ( ) – 2,00

9. (Австралия, INEOS Grenadiers) – 2,04

10. (Франция, DSM) – 2,06

11. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – то же время

12. (Испания, Bahrain – Victorious) – 2,15...

25. (Франция, ) – 3,14

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»