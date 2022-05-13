«Джиро д’Италия». 8-й этап. Пелотон проедет холмистый маршрут длиной 153 км

14 мая пройдет восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон проедет холмистый маршрут длиной 153 км.
«Джиро д’Италия»
8-й этап
Неаполь – Неаполь, Италия
153 км
Начало – 14.40 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – 28.39,05
2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,38
3. Рейн Таарамяэ (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 0,58
4. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 1,42
5. Маури Вансевенант (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 1,47
6. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 1,55
7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,58
8. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) – 2,00
9. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers) – 2,04
10. Ромен Барде (Франция, DSM) – 2,06
11. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – то же время
12. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 2,15...
25. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) – 3,14